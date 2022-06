Strombonus: So viel Geld bekommen die Vorarlberger

Die illwerke vkw hat ihre Bilanz präsentiert, sowie den Strombonus für Kunden.

Die Haushaltskunden der illwerke vkw erhalten einen Strombonus in Höhe von 40 Euro bei der nächsten Jahresabrechnung automatisch abgezogen. Einkommensschwache Haushalte, die von der GIS-Gebühr befreit sind, erhalten 120 Euro gutgeschrieben.

Die illwerke vkw verzeichnete 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 917 Millionen Euro. Nach Steuern steht ein Ergebnis von 136 Millionen Euro. 2021 wurden Dividenden in Höhe von 54 Millionen Euro ausgezahlt, 27 Millionen Euro davon gingen als Sonderdividende an das Land Vorarlberg.