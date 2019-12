Stricken, Nähen und Basteln für Dritte-Welt-Projekte

Hohenems. Auch der 41. Basar des Missionskreises St. Karl war wiederum bestens besucht. Der Erlös kommt traditionell Projekten in der Dritten Welt zugute.

Der Erlös des Adventbasars, zu dem auch Kurt Reinhard mit seinen Drechselarbeiten beitrug, geht wie jedes Jahr an Hilfsprojekte in der Dritten Welt. So erhalten etwa Hugo und Marianne Ölz vom Verein Fidesco Unterstützung für ihr Berufsausbildungszentrum für Schlosser, Elektriker und Automechaniker, das sie in Enugu (Nigeria) aufgebaut haben. Auch das Projekt Albanienhilfe von Pfarrer Franz Winsauer, eine Nähwerkstatt von Pfr. Georg Thaniyath im indischen Bundesstaat Kerala und Missio, das Päpstliche Missionswerk für Priesterpatenschaften erhalten finanzielle Beiträge vom Missionskreis St. Karl. Und schließlich darf sich auch Pater Markus Inama über Unterstützung aus Hohenems für die Sozialprojekte Concordia in Rumänien und Bulgarien freuen, wo bedürftige Kinder und Jugendliche eine Unterkunft, Verpflegung, und Begleitung erhalten. Und so zeigten sich Missionskreis-Sprecherin Hildegard Ilg und ihre rund 30 Helferinnen mit dem Besuch des vorweihnachtlichen Adventbasars sehr zufrieden, konnte doch für die obengenannten Hilfsprojekte einiges an Geld erwirtschaftet werden. (TF)