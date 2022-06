Stressmuster aufdecken - Vortrag

Die Wolfurterin Doris Jäger ist Autorin, Referentin und Gesundheitscoach. Am 8. Juni lädt sie um 19 Uhr zum Thema „Keine Zeit – DEINE Entscheidung“ bei freiem Eintritt in den CUBUS.

Die renommierte Gesundheitspädagogin zieht Menschen mit ihren informativen wie kurzweiligen Vorträgen in den Bann und füllt mit ihrer mehrteiligen Veranstaltungsreihe „Natumed – Natur als Medizin“ große Veranstaltungssäle. Dabei vermittelt sie mit viel Kompetenz, Humor und Power bei freiem Eintritt wertvolle Selbsthilfetipps. Die mittlerweile auch durch TV-Auftritte bekannte Doris Jäger betreibt einen vielbeachteten Blog, ist Autorin zahlreicher Gesundheitsberichte und über die Landesgrenzen hinaus auch als Referentin und Vortragsrednerin bekannt. Die „Xundheitscoach“ bietet ein umfangreiches Angebot, Menschen auf allen Ebenen zu erreichen, um sie auf dem Weg zu mehr Gesundheit zu unterstützen. Deswegen wird das Angebot weiter ausgeweitet: Die Inhalte ihrer natumed-Reihe gibt es ab September als Seminarangebot in ihrer Gesundheits-und Resilienzakademie in Porlezza/Luganersee/Italien. Für alle, die die Kombination Bildung und Urlaub auf hohem Niveau lieben.

Stressmuster aufdecken Im neuesten Vortrag von Resilienztrainerin Doris Jäger geht es um Stressmuster und die Fähigkeit, Zeit gut zu nutzen. Hier trifft Jäger einen wunden Punkt moderner Menschen. Dieses Szenario kennen viele: Mehrere Dinge gleichzeitig erledigen. Ständig im Stress und unter Druck arbeiten. Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Akten, das Telefon läutet im Minutentakt und gefühlte 100 Mails möchten beantwortet werden. Auch das Privatleben erfordert meist einiges an Organisationstalent: Taxidienst für den Nachwuchs, Privatsekretärin für den Partner, Pflegedienste und Pflichtkochen sind an der Tagesordnung. Man muss nicht mal eins und eins zusammenzählen können, um zu erahnen, dass da gefühlt mehr Stunden zusammenkommen, als zur Verfügung stehen.

Ungesunde Auswirkungen

Doris Jäger: „Dieses Gefühl, dass einem die Zeit förmlich durch die Finger rinnt, gilt es zu verhindern. Denn ständige Eile und Turbopowerphasen sind ungesund und können in Schlafstörungen, Lustlosigkeit und Erschöpfungszuständen enden.“ Die Gäste erhalten an diesem Abend 10 ultimative Antistresstipps. Und auch wenn es unangenehm oder ungewohnt ist – um dem Stress und Burnout entgegenzuwirken ist es beispielsweise auch notwendig, das „Digital Detoxing“ – das Abschalten durch Ausschalten (von Handy, Tablet und Computer) zu praktizieren“, so die u.a. mit dem Diplom Systemischer Master of HealthCoaching & Resilience Training zertifizierte Psychologische Beraterin. Keine Zeit – DEINE Entscheidung ist bereits die vierte Gesundheits-Information aus der „natumed- Natur als Medizin “- Vortragsreihe. Veranstaltungen sind aufgrund der Unterstützung von Sponsoren für die Gäste kostenlos.