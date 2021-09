Strengere Maßnahmen in Vorarlbergs Krankenhäusern

Um die Personenanzahl in den Spitälern zu reduzieren, wird für Besuchspersonen wieder die 4x1-Regelung eingeführt.

Gültig ab 20. September

Die vierte Welle nimmt auch in Vorarlberg weiter Fahrt auf. In Anbetracht der Zunahme der Bettenbelegung durch Covid-19-Erkrankte haben die Vorarlberger Landeskrankenhäuser ihre Schutzmaßnahmen verstärkt. Konkret wird für Besucher am 20. September wieder die 4x1-Regelung eingeführt. Das bedeutet, dass pro Patient nur mehr eine Besuchsperson pro Tag für die Dauer einer Stunde erlaubt ist. Ausnahmen von der Besuchseinschränkung gelten für Kinder, Gebärende und Schwerstkranke.