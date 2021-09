Volle Intensivbetten in Vorarlbergs Spitälern

„Wir haben die letzten ein, zwei Wochen als intensive Wochen erlebt“, betont Intensivmediziner Dr. Wolfgang List in „Vorarlberg LIVE“.

Wie ist derzeit die Situation auf Vorarlbergs Intensivstationen?

Am Wochenende hatten einige Vorarlberger Krankenhäuser bereits alle reguläre Betten der Intensivstationen belegt und stockten die Kapazitäten entsprechend auf. Derzeit seien in Feldkirch, deren Intensivstation List vorsteht, nur noch zwei bis drei Betten frei. Regulär hat Vorarlberg 52 Intensivbetten mit passendem Personalkonzept. Darüber hinaus gibt es verschiedene Eskalationsstufen mit mehr Betten - bei gleicher Personalsituation. Die Situation sei daher bereits jetzt entsprechend arbeitsintensiv für die Pflegekräfte und Ärzte auf den Vorarlberger Intensivstationen.

Wie viele Covid-Patienten sind derzeit auf der Intensivstation? Wie viele davon sind geimpft?

Am Donnerstag waren noch sechs COVID-Patienten intensivmedizinisch zu behandeln, am Wochenende waren es zehn. Seit Ende Juli waren insgesamt 28 Coronapatienten auf der Intensivstation in Behandlung. Fünf Personen galten als doppelt geimpft, drei von ihnen litten jedoch an einer Immunschwäche, entweder durch eine Vorerkrankung oder durch Medikamente. Für List gelten daher nur zwei Patienten als tatsächlich vollimmunisierte Intensivpatienten.