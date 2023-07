Streitthema Tunnelspinne und Festival-Jubiläum

Wochenstart in „Vorarlberg LIVE“ mit Feldkircher Stadtpolitik und einer satten Portion Festival-Spaß: Der 19-jährige SPÖ-Stadtchef Elias Wehinger und Jasmin Wachter vom „Woodrock Festival“ sind am Montag zu Gast im Studio.

Andreas Babler auf Bundesebene, Mario Leiter für das Land Vorarlberg und Elias Wehinger also für die Stadt Feldkirch: Bei der SPÖ-Mitgliederversammlung in der Montfortstadt wurde der 19-jährige Wehinger zum neuen Stadtparteivorsitzenden gewählt, als Nachfolger von Brigitte Baschny. Wie die VN berichten, besteht das neue Vorstandsteam unter anderem aus den Stellvertreterinnen Stefanie Matei, Landesfrauenvorsitzende der SPÖ, und Sophia Berkmann, die kürzlich die Klubführung der SPÖ in der Feldkircher Stadtvertretung übernommen hat. Das Bauprojekt der „Tunnel-Spinne“ in seiner Stadt sieht der Jungpolitiker mehr als kritisch, in „Vorarlberg LIVE“ erklärt er seine Vorbehalte.