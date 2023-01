Streifschuss: Asteroid kommt der Erde extrem nahe

Ein erst kürzlich entdeckter Asteroid kommt der Erde am 26. Januar sehr nahe.

Am Abend wird Asteroid 2023 BU in etwa 3.600 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeifliegen.

Der Asteroid mißt zwischen 3,8 und 8,5 Metern, eine Gefahr stellt er nach aktuellen Erkenntnissen nicht dar. In der Nacht auf Freitag wird 2023 BU wesentlich knapper an der Erde vorbeifliegen - über der Süspitze Südamerikas um genau zu sein - als es viele von Menschen geschaffene Sattelliten tun. Kommunikations- und Wettersattelliten fliegen in einer Höhe von rund 36.000 Kilometern.

Ein Diagram der NASA zeigt wie knapp die Flugbahn von 2023 BU an der Erde vorbeiführt. ©AP

Aufgrund seiner Größe würde 2023 BU in mehrere Teile zerbrechen und zu großen Teilen verglühen, käme er mit den dichteren Schichten der Erdatmosphäre in Kontakt. Eine Erinnerung an die noch unentdeckten Gefahren, die aus den Tiefen des Weltalls drohen können, ist er aber allemal.

Entdecker kein Unbekannter

Erst am 21. Jänner 2023 ist der Asteroid entdeckt worden, und zwar von keinem unbekannten: Gennadi Borissow, Teleskoptechniker am

Observatorium der Lomonossow-Universität Moskau auf der Krim, ist der Entdecker 2023 BU. Borissow hatte 2019 den in der Folge nach ihm benannten interstellaren Kometen 2I/Borisov entdeckt.

