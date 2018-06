Streckenrekorde beim Schlossberg-Lauf

Kaiserwetter beim zweiten Sparkassen Schloss-Berg/Platz-Lauf am vergangenen Samstag

Andreas Tomann bewältigte die 3,5 Kilometer, 235 Höhenmeter und 14 Spitzkehren beim Schlossberg-Lauf in der neuen Rekordzeit von 15 Minuten und 50 Sekunden am schnellsten. Er sicherte sich erstmals den Sieg vor Marcus Burger (15:51), der sich knapp dahinter auf Rang zwei platzierte, und Hannes Pongruber, der die 3,5 Kilometer in 16:07 Minuten absolvierte und belegte Platz drei belegte. Mit Kathrin Schichtl stand ebenfalls eine neue Siegerin ganz oben auf dem Treppchen. Die Wahl-Hohenemserin trug sich mit 18:35 Minuten und einem neuen Streckenrekord in die Siegerliste ein. Platz zwei ging an Simone Grafschafter (20:28), gefolgt von an Sabrina Perle-Alge mit 21:08 Minuten auf Platz Drei.