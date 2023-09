Stream&Ticker: SC Röthis brennt auf Wiedergutmachung

Der Tabellendreizehnte Röthis braucht im Heimspiel am Sonntag, 16 Uhr (Live auf VN.at) gegen den Fünften Imst dringend einen vollen Erfolg. Von der Festung Sportplatz an der Ratz ist im Vorderland nicht mehr viel übrig. Nur vier Zähler aus drei Heimspielen in der Westliga haben die Visintainer-Schützlinge auf dem Konto. Nach dem 2:7-Debakel in St. Johann im Pongau ist bei Felix Schöch und Co. vor allem Wiedergutmachung vor dem treuen Publikum angesagt. Christoph Domig wird zwei Tage vor dem Spiel in der Kirche Viktorsberg seine Frau Lisa (Standesamt-Trauung war schon vor Monaten) vor den Traualtar führen. Neben Domig kehren mit Fabio Scheichl, Tobias Hartmann und Julian Mair wichtige Leistungsträger zurück in die Startformation. Imst hat zuletzt zwei Siege und drei Remis geholt und will in den nächsten Jahren den Traum vom Aufstieg in die 2. Liga verwirklichen.