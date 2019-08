Straßensperren und Verkehrsbeschränkungen wegen Radrennen

Am Samstag und Sonntag kommt es aufgrund zwei großer Radsportveranstaltungen (internationaler Radmarathon „Highlander“ sowie Tour „Rund um Vorarlberg“) zu Verkehrsbehinderungen auf viel befahrenen Landesstraßen im Rheintal, dem Bregenzerwald, dem Großen Walsertal, dem Walgau und dem Laternsertal.

Insgesamt werden über 1000 Teilnehmende am Sonntag (11. August) um 06:00 Uhr am Schlossplatz in Hohenems am Start sein. Der Start– und Zielbereich am Schlossplatz in Hohenems wird deshalb ab Samstag, 10. August ab 12:00 bis Sonntag, 11.August bis 20:00 gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Appell an Verkehrsteilnehmer

Auf Grund der Veranstaltungen ist mit einer vorübergehenden Sperre in beiden Fahrtrichtungen auf der L51 Laternserstraße vom Furkajoch bis Gerstenböden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:45 zu rechnen. Die wichtigsten Kreuzungen entlang der Rennstrecken werden durch Polizei und Streckenposten gesichert. Die Verkehrsteilnehmer werden zu erhöhter Aufmerksamkeit – speziell in den Kreuzungsbereichen L198/L 200 in Warth, L 190/L97 in Bludenz, L193/L91 in Nüziders. L64/L50 in Rankweil, L50/L71 in Sulz und L190/L50 in Götzis – aufgerufen.