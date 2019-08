"Highlander" Radmarathon live auf VOL.AT

4040 Höhenmeter und fast 200 Kilometer müssen die 1300 Radfahrer zurücklegen. VOL.AT berichtet live vom Radmarathon.

Der Highlander ist ein Radmarathon, bei dem Vorarlberg von der härtesten und schönsten Seite kennengelernt werden kann. Die Sportler erwarten 187 km und 4040 Höhenmeter, sieben oder mehr Stunden auf dem Rad. Zwischen Sonne, Regen und eventuell Schnee. Zutaten, die den Highlander-Radmarathon zu dem machen, was er ist, eine persönliche Herausforderung.

Livestream vor dem Start

Alle Teilnehmer des Highlander-Marathons starten am Sonntag um 6 Uhr am Schlossplatz in Hohenems. Zeitgleich findet, für die etwas gemütlicheren Sportler, die „Tour rund um Vorarlberg“ statt. Diese Tour wartet mit nur 146 Kilometern und über 2400 Höhenmetern auf.