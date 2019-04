Straßensperren rund um den Bahnhof

Die Finalarbeiten rund um den Rankweiler Bahnhof starten in Kürze. So gibt es aufgrund von weiteren Bau- und Asphaltierungsarbeiten Ende April und Anfang Mai 2019 zahlreiche Straßensperren. Bis Ende Juni 2019 sollte der Bahnhofsvorplatz zur Gänze fertiggestellt sein.

Ab Donnerstag, 25. bis Freitag, 26. April 2019 (evtl. auch Samstag, 27. April), wird im Abschnitt Kreuzlingerstraße und Kreuzung Am Bühel, der Deckbelag auf der Straße aufgebracht. In dieser Zeit sind die Kreuzlingerstraße, Zufahrt zum Bahnhofsparkplatz, Zufahrt zum Geschäft Osirnigg sowie die Zufahrt zum Jugendheim komplett gesperrt. Ab Samstag, 27. April, bzw. Sonntag, 28. April, wird voraussichtlich, je nach Bauablauf, die Straße ab 07.00 Uhr wieder geöffnet sein.

Am Montag, 29. April, und Dienstag, 30. April 2019 wird der zweite Abschnitt Bahnhofstraße und Untere Bahnhofstraße (vor dem Busterminal) asphaltiert, sodass dieser Bereich für den gesamten Verkehr komplett gesperrt ist. Die Busse werden deshalb ab Montag, 29. April 2019 für die Dauer der Sperre bei den roten Containern abfahren. Es wird gebeten, die Beschilderung am Bahnhof zu beachten. Die komplette Verkehrsfreigabe wird je nach Bauablauf, voraussichtlich am Sonntag, 05. Mai 2019, sein.