Straßensperre in der Klarenbrunnstraße

Bludenz. Die Eisenbahntrasse in der Klarenbrunnstraße, welche für Schwertransporte zum Umspannwerk in Bürs dient, wird derzeit durch die Umrüstung auf ein modernes Bahnübergangssystem sicherer gemacht werden.

Gerade für Radfahrerinnen und Radfahrer stellen die Schutzschienen mit dem für den Spurkranz der Schienenfahrzeuge erforderlichen Rillenspalt eine potentielle Gefahrenstelle dar. Zudem führt die derzeitige Situation im Bereich der Bahntrasse in der Klarenbrunnstraße auch immer wieder zu Behinderungen beim Winterdienst. In beiden Fällen soll nun ein neues Bahnübergangssystem mit Kunststoffplatten aus Vollgummi Abhilfe schaffen.

Die dafür notwendigen Arbeiten an der Gleisanlage haben am Montag begonnen und dauern voraussichtlich noch bis Samstag, 24. Oktober, an. Während der Dauer der Bauarbeiten kommt es zu einer Vollsperre der Klarenbrunnstraße im Bereich der Eisenbahnkreuzung. Der Verkehr wird örtlich über den Fabriksweg und den Oberen Illrain umgeleitet.