Straßensperre auf der Pfänderstraße aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten

Lochau. Mit Schüttungs- und Planierarbeiten sowie der Asphaltierung wird die umfassende Sanierung auf dem ersten Abschnitt der Pfänderstraße abgeschlossen. Dazu sind verschiedene ganztägige Straßensperren notwendig.

Aufgrund von Schüttungs- und Planierarbeiten wird die Pfänderstraße am Donnerstag, dem 18. Oktober, und am Freitag, dem 19. Oktober, jeweils von 8 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, dem 20.Oktober, von 8 bis 14 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.