Straßensanierungen in Koblach

Derzeit werden in Koblach einzelne Gemeindestraßen saniert, die über den Sommer in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Koblach Die extreme Trockenheit über die Sommermonate hat in Koblach auch einige Gemeindestraßen und deren Asphaltschicht geschadet. Dabei hat die Trockenheit vor allem dem Untergrund – meist Torfboden – das Wasser entzogen und so sind in weiterer Folge die Risse und Schäden im Asphalt entstanden. Diese Risse wurden über den Sommer vom Bauhof der Gemeinde Koblach laufend mit Splitt gefüllt und so die Gefahrenquellen gerade für Fußgänger und Radfahrer zu mindern. „Aktuell werden größere Abschnitte der Bromastraße und Teilstücke anderer Gemeindestraßen saniert und so wird es immer wieder zu Behinderungen und fallweise zu Sperren von einzelnen Straßenstücken kommen“, bittet Bürgermeister Maierhofer um Verständnis. MIMA