Straßenraub in Dornbirn: Junger Mann (20) wurde überfallen und getreten

Ein 20-jähriger Mann ist Sonntagfrüh in Dornbirn auf der Straße von einem Unbekannten ausgeraubt worden.

Ein 20-jähriger Mann ging am Sonntag um 04.40 Uhr in Dornbirn auf dem rechten Gehsteig der Stadtstraße (L 190) in Richtung Rathaus. Kurz vor der Einfahrt in die Stadtgarage wurde der 20-Jährige von einem Unbekannten von hinten angerempelt und zu Boden gestoßen. Anschließend trat der Täter auf den am Boden liegenden Mann ein und forderte Bargeld.