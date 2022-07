Straßenbezeichnung bleibt

Bregenz (BRK) – In der ersten Juli-Hälfte hat die Stadt bei den 66 Bewohnerinnen und Bewohnern der Michl-Felder-Straße in Bregenz eine Umfrage durchgeführt.

Zählt man die Rücklaufquote per Post und die Online-Beteiligung auf der Website www.bregenz.gv.at zusammen, nahmen 39 Personen (59 %) an der Umfrage teil. Dabei sprachen sich 85 % dafür aus, den bisherigen Namen beizubehalten. Das ist ein sehr deutliches Ergebnis.

Bürgermeister Michael Ritsch zeigte sich jedenfalls erfreut: „Es geht zwar nur um ein kurzes Teilstück unseres Straßennetzes, also um wenige Haushalte und lediglich um ein paar Buchstaben. Der organisatorische Aufwand im Falle einer Umbenennung wäre aber dennoch beträchtlich. Man denke an Straßen- und Hausnummernschilder, Stadtpläne, Telefonbücher, Visitenkarten etc. Am allermeisten zählt für mich aber, was die direkt betroffenen Menschen mehrheitlich darüber denken, und das wissen wir jetzt.“