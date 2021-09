Straßen- und Wegekonzept nimmt Formen an

Satteins. Über 50 Satteinserinnen und Satteinser nahmen am Workshop „Straßen- und Wegekonzept“ teil.

Mit all den Inputs machten sich die Bürgerinnen und Bürger an die Arbeit und diskutierten in Kleingruppen die Vorschläge und Alternativen. Eine Temporeduktion – insbesondere im Zentrum – wurde einhellig begrüßt, allerdings sei eine entsprechende Kontrolle der Tempolimits wichtig. Diese finde bei den aktuellen Limits bereits nur sehr spärlich statt. Diskutiert wurden auch Entschärfungsmöglichkeiten bei der Volksschule, ein möglicher Ausbau von Gehsteigen und Radwegen, die Torwirkung an den Ortseingängen und vieles mehr. Die Anregungen, Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sollen nun in die Weiterentwicklung des Straßen- und Wegekonzepts einfließen.