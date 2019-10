StraÃŸe in die Schweiz wieder offen

Dieser Tage wurde die Grenzbrücke nach Kriessern und der neue Kreisverkehr wieder für den Verkehr freigegeben.

Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes sowie zur Verbesserung der Tragsicherheit wurde die Grenzbrücke zwischen Mäder und Kriessern in den vergangenen Monaten umfassend saniert. Dazu wurde die Brücke statisch verstärkt und die Fahrbahnübergänge, Randborde, Entwässerung, Beläge und Abdichtungen erneuert. Die Hauptarbeiten dazu konnten in der vergangenen Woche abgeschlossen und die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis April 2020 sind nun weitere Arbeiten am Unterbau der Brücke notwendig, wobei in dieser Zeit keine Sperre vorgesehen ist.