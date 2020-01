Straße für alle Verkehrsteilnehmer

„Der Nenzinger Ortskern hat deutlich gewonnen.“ Diese und ähnliche Meldungen sind in Nenzing derzeit immer wieder zu hören.

Der Grund dafür: Der „Kreuzpark“ und die Straße „Am Kanal“ wurden erweitert und neu gestaltet. „Der Kreuzpark in seiner ursprünglichen Form war ziemlich klein. Eingeklemmt zwischen den Straßen, einer Wertstoffsammelstelle und einem Elektroschaltschrank war gerade einmal Platz für eine Sitzbank. Im Zuge der Straßensanierung `Am Kanal´ wurde der Platz geöffnet und erweitert. Ein Fußweg, der deutlich von der Straße abgesetzt ist, macht den Weg auch für Fußgänger attraktiv“, heißt es dazu aus dem Bauamt der Marktgemeinde. Der „Galetschabach“ wird teilweise ausgeleitet und als offenes Gerinne geführt. Die ehemalige „Milchsammelstelle“ wurde abgerissen, dort entsteht eine neue Wertstoffsammelstelle. Entlang der Straße wurden großzügige Grünflächen eingeplant, die im Frühjahr entsprechend bepflanzt werden sollen. Für die Baumaßnahmen wurden Kosten in Höhe von 300.000 Euro budgetiert.