Straßenrennen: 26-Jähriger rast Unbeteiligte tot

Eine 48-Jährige starb am Sonntagabend, nachdem ein Straßenrennen-Raser mit seinem Pkw in ihr Fahrzeug geprallt war.

Bei einem Rennen zweier Autofahrer in der Wiener Innenstadt ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über eine Kreuzung gerast und gegen den Pkw einer 48-jährigen Frau geprallt, die daraufhin starb. Der leicht verletzte 26-Jährige wurde festgenommen. Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw-Lenker. Dieser ist flüchtig, es wurde aber ein Video des Vorfalls sichergestellt.

26-Jähriger fuhr viel zu schnell

Frau eingeklemmt

Die Frau wurde in ihrem stark beschädigten Pkw eingeklemmt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Verletzte bereits von einem zufällig anwesenden Mitarbeiter der Wiener Rettungsleitstelle versorgt, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte öffneten das Fahrzeug mit hydraulischem Gerät und übergaben die Frau an die Wiener Berufsrettung. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde sie in den Schockraum eines Spitals gebracht, wo sie laut Polizei ihren schweren Verletzungen erlag.