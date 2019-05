Strandbad Lochau startete trotz Großbaustelle in die neue Badesaison

Lochau. Traditionell wurde am Muttertag die Badesaison im Lochauer Strandbad eröffnet, wetterbedingt ist der Badebetrieb jedoch erst in den letzten Tagen langsam angelaufen. Auf den Baustellen im Umfeld hingegen ging die Arbeit jetzt richtig los.

Bademeister Werner Kohler und sein Team sind bemüht, den als „provisorisch“ bezeichneten Badebetrieb im allseits beliebten Familienbad über den Sommer aufrecht zu erhalten. Auch das Strandbad-Café-Restaurant „Treff am See“ heißt seine Gäste am wohl schönsten Platz am Lochauer Bodenseeufer herzlich willkommen. Trotz den Baumaßnahmen im Umfeld ist ein Strandbadbesuch mit gewissen Einschränkungen wie gewohnt möglich. „Wir bitten dafür um Verständnis“, so Bürgermeister Michael Simma.