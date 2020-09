Strahlender Sonnenschein zur Premiere

Mit Bravour absolvierte das neu gegründete Kinderblasorchester der Bürgermusik Götzis seinen ersten offiziellen Auftritt.

Im Rahmen des Musiklagers in Mellau studierten die Nachwuchsmusiker dabei mehrere Stücke ein. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen konnte die einstudierten Lieder dann am Ende der Woche aber leider nicht vor Verwandten und Bekannten zum Besten gegeben werden und so durften die Kinder ihr erprobtes Programm kürzlich im Rahmen des Kid‘s Day am Garnmarkt zum Besten geben. Unter der Leitung von Jan Ströhle begeisterten die jungen Musiker zahlreiche Besucher mit Stücken wie „Circle of life“, „Bitter Sweet Symphony“ und „Born to be wild“. Bei strahlendem Sonnenschein herrschte im Götzner Zentrum eine tolle Stimmung und die Zuhörer honorierten die Leistungen der Nachwuchsmusikanten mit dem verdienten Applaus. Die Kids freuen sich nun auf viele weitere gemeinsame Auftritte und laden alle interessierten Kinder ein, Teil des neuen Kinderblasorchester zu werden. Informationen dazu gibt gerne Jugendreferentin Maria Bachmann unter jugendreferent@buergermusikgoetzis.at oder 0699 107 099 53. MIMA