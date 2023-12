Strahlende Kinderaugen beim Nikolaus-Turnen

In der Hofsteighalle präsentierten über 400 Turnerinnen und Turner ihr Können.

Anlässlich des traditionellen Nikolaus-Turners der Turnerschaft Wolfurt am Maria Empfängnis-Tag trafen sich die Mädchen und Jungen des Vereins, um in Show-Wettkämpfen ohne Bewertung das Gelernte zu präsentieren. Aufgrund der ständig wachsenden Zahl der Nachwuchsturner/innen wurde auch dieses Jahr das Teilnehmerfeld in zwei Durchgänge geteilt. Und so war der Zuschauerbereich sowohl am Vormittag als auch nachmittags bestens gefüllt.

Während die Allerkleinsten ab rund einem Jahr gemeinsam mit Mama oder Papa ein kleines Tänzchen aufführten, zeigten die Kaderturner/innen mit David Bickel und Lena Wallner an der Spitze unter großem Beifall ihre Übungen. Die abwechslungsreichen Bewegungsparcours der Eltern-Kind-Turner/innen bereiteten beim Zuschauen genauso viel Freude wie die Darbietungen der Turn10-Turner/innen an den Geräten. Die Teamturner/innen zeigten spektakuläre Sprünge am Minitrampolin oder überzeugten durch die Choreographie der Bodenübung. Mit viel Ernst gingen die Kunstturner/innen ans Werk, zeigten doch einige im Starterfeld erstmals neue Elemente. Allen gemeinsam war aber die Freude über den Besuch des Nikolaus, der in Begleitung von Knecht Ruprecht zum Lob und Verteilen der Nikolosäckle mittags und auch am frühen Abend in der Hofsteighalle in Erscheinung trat. Besonderer Dank gilt dem engagierten Organisationsteam sowie allen fleißigen Helfer/innen, die diesen Tag im Sinne der Jugendsportförderung für viele Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.