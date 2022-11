Strahlende Kinderaugen beim Laternenzug

Die Kinder des Kindergartens Rotkreuz haben sich ausgiebig auf das bevorstehende Laternilefest vorbereitet.

„Die Geschichte vom Heiligen Martin hat für uns großes pädagogisches Potenzial“, so Renate Hämmerle-Pfister. Die Kinder lernen aufeinander zu schauen, zu teilen und Mitgefühl für andere zu entwickeln. „Diese Werte sind nicht nur in der heutigen Zeit wichtig, sondern sollten immer gelebt werden“, so Weilguni.

Bevor es mit der Feier losging, fanden sich die Kinder zuerst ohne ihre Eltern im Kindergarten ein. Dort erzählten die Pädagoginnen den Kindern nochmals die Geschichte vom heiligen Martin und läuteten dadurch die Feier stimmungsvoll ein. Dann, als es zu dämmern begann, war es so weit und die Laternenlichter gingen an. Singend kam ein Kind nach dem anderen in den Garten, in dem bereits die stolzen Eltern auf ihre Kinder warteten. Nachdem das Laternenlied „Brenn Laterne, brenn mein Licht“ gesungen war und die Kinder ein Gedicht dazu vorgetragen haben, schlossen sich die Erwachsenen mit ihren Kindern zu einem eindrücklichen Laternenzug zusammen und erleuchteten die Nacht mit ihrem strahlenden Laternenlicht. Im Anschluss an den Spaziergang gab es ein reichliches Buffet im Garten, bei dem alle das gemütliche Beisammensein genossen und den Gedenktag an den heiligen Martin feierten. bvs