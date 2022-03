Sträucher und Rosen in Form bringen

Der Obst- und Gartenbauverein lud zum Rosen- und Sträucherschnitt.

„Der eigentliche Rosen- und Sträucherschnitt wird im Frühling durchgeführt“, erklärt Cornelia Maier, Obfrau des Obst- und Gartenbauvereins in Lustenau. Das Schneiden dieser Sträucher bewirkt Positives. Es fördert die Vitalität und regt die Blüten zum Wachstum an. Doch Strauch ist nicht gleich Strauch. Jede Art hat seine Besonderheiten und die gilt es, beim Schneiden zu beachten. Ein Grund, weshalb an diesem Wochenende viele Interessierte in den Garten von Vereinsobfrau Cornelia Maier gekommen sind.