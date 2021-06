Stoßstange gestohlen: Diebstahl geklärt

Ein 24-Jähriger soll in Bürs die Stoßstange eines Autos abmontiert und gestohlen haben.

Eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täterschaft begab sich in der Nacht zum Donnerstag in Bürs zu einem Einfamilienhaus und montierte bei dem dort geparkten Pkw der Marke (BMW 525) die vordere Stoßstange ab. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Morgen um 7 Uhr und zeigte den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Bludenz an.