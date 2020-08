„Die Kroaten haben den Club ‚MaCorona‘ getauft“

Der 36-jährige Bregenzer Marko Kalabota berichtet für WANN & WO über seinen aktuellen Urlaub in Kroatien – trotz Reisewarnung sieht er die Pflicht in der Eigenverantwortung.

„Ich bin bereits eine Woche vor der Reisewarnung nach Kroatien angereist. Gefühlt hat sich aber alles innerhalb von zwei Tagen geändert. Zumindest begann da die mediale Berichterstattung, welche die Covid-Problematik in der Region hochschaukeln ließ“, erzählt der Digital Marketplace Manager gegenüber WANN & WO. Mulmiges Gefühl habe er deswegen aber keines, er habe sich schon vor Reiseantritt bewusst mit den Gefahren auseinander gesetzt und vertraue auch auf die dortigen Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstand und ein gewisses Maß an Eigenverantwortung.

Ischgl des Balkans?

„Ich bin an dem Tag nach Makarska angereist, als der Hot-Spot-Club ‚Makarena‘ geschlossen hat. Davon erfahren habe ich durch eine kroatische Zeitung, welche den Club ‚MaCorona‘ getauft hat. Ab diesem Tag traten auch die neuen Regelungen der Regierung in Kraft, etwa dass Nachtclubs um Mitternacht schließen müssen. Ich würde es dennoch nicht mit Ischgl vergleichen, da sehr schnell und richtig reagiert wurde“, informiert der Digital-Experte. Kritik übt der 36-Jährige an der medialen Berichterstattung – vor allem am österreichischen Boulevard: „Wenn man die Zahl der Infizierten in Relation mit der Einwohnerzahl sowie mit den Touristen setzt, ist das alles noch nicht so gravierend. Es braucht auf jeden Fall ein gesundes Bewusstsein für das Thema. Ich persönlich empfinde die mediale Berichterstattung übertrieben – aber ja, mit Angst verdient man Geld.“

Eigenverantwortung als Schlüssel

Entgegen der allgemeinen Tendenz, den Balkan zu stigmatisieren, lobt der Bregenzer die lokalen Maßnahmen: „Die Kroaten machen das gut hier – die Vorkehrungen sind nicht so lachs wie in Österreich. Es gilt quasi überall Maskenpflicht. Überall stehen Desinfektionsmittel – sogar an Stränden alle 50 bis 100 Meter. In Makarska saß ich in einem Restaurant nachmittags bei 30 Grad im Schatten. Ein Kellner hatte seine Maske unter der Nase getragen, weil es einfach zu heiß war. Das Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig – der Kellner bzw. das Restaurant bekam direkt eine Strafe.“ Kalabota sieht jeden Einzelnen und dessen Eigenverantwortung in der Pflicht. „Ich habe Masken und Desinfektionsmittel eingepackt, wasche und desinfiziere mir regelmäßig die Hände, vermeide größere Clubs und volle Bars“, so der gebürtige Kroate.

Boomerang für Österreich?