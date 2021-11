StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt: Hinschauen und handeln

Bregenz (BRK) – Am 25. November findet der jährliche Aktionstag gegen Gewalt an Frauen statt. In Österreich erfährt jede fünfte Frau im eigenen Zuhause körperliche oder sexuelle Gewalt.

Täter ist zumeist der eigene Partner. Umso wichtiger ist es, dass Nachbar:innen hinschauen und handeln, wenn sie Anzeichen für häusliche Gewalt wahrnehmen. Hier setzt das vom Sozialministerium finanzierte Projekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ an, das seit Juni in Bregenz umgesetzt wird.

„Gewalt ist keine Privatsache, sondern ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch anlässlich der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. „Uns als Stadt Bregenz ist es wichtig, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Deshalb sind wir stolz darauf, das Projekt StoP als erste Stadt Vorarlbergs umsetzen zu können.“

“Männergewalt muss benannt werden“, betont Vizebürgermeisterin Sandra Schoch, um aufzuzeigen, wer in der Gesellschaft für die Beendigung der Gewalt gegenüber Frauen hauptverantwortlich ist. Ein besonderes Anliegen ist daher auch die sprachliche Sensibilisierung. In einer Schulung zum Thema Partnergewalt gegen Frauen für die Mitarbeitenden und Ausschussmitglieder der Stadt Bregenz soll aufgezeigt werden, wie Opferschutz und opfersensible Täterarbeit unterstützt werden können.

StoP zielt darauf ab, Menschen für das Thema häusliche Gewalt zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie im Verdachtsfall reagiert werden kann. "Es ist uns gelungen, unterschiedlichste Kooperationspartner für StoP zu gewinnen. Egal ob Vereine, kleinen Sozialinstitutionen oder Pfarrgemeinden – unsere Partner sind ganz nah an den Menschen und so gelingt es, unsere Botschaft zu verbreiten", berichtet ifs Projektkoordinatorin Nikola Furtenbach. "Das Schöne an dieser Arbeit ist der Präventionsgedanke. Durch den Einsatz jedes Einzelnen kann es gelingen, Gewalt zukünftig zu verhindern."

Nachbar:innen sind nah am Geschehen. Sie können hinsehen, handeln und helfen. Es ist wichtig, betroffene Frauen und Kinder anzusprechen, bei verdächtigen Geräuschen genauer hinzuhören, unter einem Vorwand bei den betroffenen Nachbarn zu klingeln oder in akuten Situationen die Polizei zu rufen.

Wo bekommen Betroffene und Nachbar:innen Unterstützung?

ifs Gewaltschutzstelle: Telefon 05 1755 535

ifs FrauennotWohnung: Telefon 05 1755 577, rund um die Uhr

ifs Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt: Telefon 05 1755 536

ifs Kinderschutz: Telefon: 05 1755 505