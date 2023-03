„Stolpersteine“ in der Rathausstraße

Bregenz (BRK) – Im Rückblick auf die vielen Opfer der NS-Zeit verfügt Vorarlbergs Landeshauptstadt über eine ausgeprägte Erinnerungskultur.

Es wurden Straßen nach ihnen benannt, die Frauen und Männer werden auf Tafeln und Stelen ins Gedächtnis gerufen, auf dem Sparkassenplatz steht ein Widerstandsmahnmal. Jetzt werden auf Anregung der „Gedenkgruppe Bregenz“ für die in der Öffentlichkeit bislang kaum bekannten 27 Bregenzer Euthanasie-Opfer sogenannte „Stolpersteine“ verlegt. Der Beschluss dazu fiel im Stadtrat am 14. März.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch mitteilte, handelt es sich dabei um ein Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Von ihm stammt die Idee quadratischer Betonpflastersteine mit kleinen Messingtafeln, in die jeweils der Name, Geburts- und Todestag eines Opfers eingraviert ist. Verlegt werden die 27 aneinandergereihten „Stolpersteine“ auf einer Länge von gut drei Metern im Zuge der Neugestaltung der unteren Rathausstraße am Straßenrand vor dem Vorarlberg Museum. Der Ort wurde nicht nur ausgewählt, weil dort ohnedies eine neue Oberflächengestaltung erfolgt. Im Gebäude des Vorarlberg Museums – vormals Bezirkshauptmannschaft – befanden sich während der NS-Zeit das Landratsamt und mit ihm das Gesundheitsamt. Letzteres spielte vor gut 80 Jahren eine unselige Rolle bei der Stigmatisierung und Verfolgung psychisch Kranker, Behinderter und unangepasster Menschen.

Bregenz ist mit dieser Ausdrucksform des Gedenkens an die Euthanasie-Opfer nicht alleine. Mit Stand Jänner 2022 gab es in rund 1.800 Kommunen in ganz Europa mehr als 90.000 „Stolpersteine“. Auch in Vorarlberg findet man bereits seit einigen Jahren 16 Stück davon, nämlich in Lingenau und Hohenems.