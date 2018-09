Stollen und Stufen im Stadtschrofen

Im Rahmen von „Feldkirch feiert“ luden die Stadtwerke Feldkirch zu Führungen ein. Aufregende Stollengänge und das Innenleben eines Kraftwerks begeisterten Jung und Alt. Woher kommt das Trinkwasser? Wie gewinnen wir Strom mit Wasser?

Im Schnitt werden in Feldkirch 9800 Kubikmeter Trinkwasser am Tag verbraucht. Der Tagesverbrauch pro Person liegt in der Montfortstadt bei etwa 110 bis 130 Litern. Kritisch sind besondere Spitzen, wie in der Halbzeit eines WM-Spiels und ähnlich. Pro Sekunde müssen zudem 53 Liter Löschwasser zur Verfügung gestellt werden. Nicht weniger als 730 Hydranten á 3000 Euro sind über die Stadt Feldkirch verteilt. .