Stöbern für guten Zweck

Der Bücher- und Schallplattenflohmarkt der Pfadis lockte viele Neugierige nach Wolfurt.

Nach vielen Tagen Vorbereitung war es wieder so weit: Die Wolfurter Pfadfinder und die Vertreterinnen des Sozialprojektes „PAMOJA-mitanand“ eröffneten pünktlich am vergangenen Freitag den zweitägigen Flohmarkt. Tausende Bücher, Schallplatten und sonstige Tonträger stapelten sich in den Regalen und warteten auf lesefreudige Besucherinnen und Besucher. Im Kellergeschoss kamen Musikliebhaber, die auf der Suche nach alten Schallplatten, CDs oder DVDs waren, auf ihre Kosten. Selbstverständlich wurden die Flohmarkt-, Bücher- und Musikkenner mit Speis und Trank verwöhnt. Der Erlös des Bücher- und Schallplattenflohmarktes kommt wiederum einem Kinderprojekt in Malindi (Kenia), welches von der Mellauerin Elisabeth Felder federführend betreut wird, zugute. Auf der Homepage www.pamoja-mitanand.com finden sich weitere Informationen zu dem Sozialprojekt, das jederzeit gerne unterstützt werden kann.