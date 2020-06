Stocksport der Extraklasse bei der Premiere in Dornbirn

Welt- und Europameister beim ersten internationalen Duo-Turnier am Start

Stark besetzt ist das erste internationale Duo-Stocksportturnier von STV Dornbirn am Freitag, 26. Juni ab 18 Uhr und Samstag ab 9 Uhr auf der Anlage Hermann Gmeiner Park in Dornbirn. 35 Mannschaften aus vier Nationen haben ihr Kommen bei der Premiere zugesagt. „Wir mussten aufgrund der Nachfrage fast zwanzig Mannschaften eine Absage erteilen, aber die Premiere wird ein Turnier auf sehr hohem Niveau“, sagt STV Neoobmann Kevin Breuss. Mit dem Hörbranzer Marcus Lucas (EM 2017), den Deutschen Marcel Probst (EM U-23 2019), Christian Späthe (WM U-23 2020) und Manuel Weiß (EM U-19 2013) sind zahlreiche Topspieler mit ihren Partnern am Start. Mit Cde Dornbirn, ESC Hard, EC Hörbranz, SPG Lustenau-Langenargen zählen auch vier Ländle-Duos zu engeren Favoritenkreis.