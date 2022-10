Stockerplatz bei Nachwuchs-Sportlerwahl

Bei der Wahl zum Behinderten-Nachwuchssportler des Jahres erreichte der Hohenems Maximilian Taucher den zweiten Platz.

Der 14-jährige Hohenemser ist dabei trotz seines jungen Alters bereits eine fixe Größe der nationalen Behindertensportszene und konnte in der Vergangenheit, vor allem im Rollstuhltennis, großartige Erfolge einfahren. Eine dieser Highlights dabei sicher, die Teilnahme als jüngster Spieler und der Halbfinaleinzug bei den US-Open vor einigen Wochen. Aufgrund dieser Erfolge wurde der Nachwuchssportler bei der ÖBSV-Nachwuchs-Sportehrung 2022 nominiert und belegte am Ende den zweiten Rang. Da Maximilian Taucher bei der Veranstaltung bei einem Turnier unterwegs war, erhielt er die Auszeichnung nun in der vergangenen Woche von RC-ENJO Vorarlberg Obmann Jürgen Egle und VBSV-Präsident Edgar Mayer überreicht.

Dazu erhielt Maximilian Taucher, ebenfalls nachträglich, in der vergangenen Woche beim Training in der Dornbirner Messehalle den Wanderpokal der Wheelchair-Tennis-Tour-Austria überreicht. Dabei konnte der junge Emser beim letzten Tourstopp in der Südstadt wegen der Teilnahme bei den US-Open gar nicht teilnehmen. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse aus den ersten Turnieren war dem Vorarlberger der Gesamtsieg allerdings nicht mehr zu nehmen und so wird der frisch eingeführte WTTA-Wanderpokal nun für mindestens ein Jahr das Wohnzimmer von Maximilian Taucher zieren. MIMA