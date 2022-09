Stockerlplatz für Altacher Rollstuhlbasketballer

Das Team des RC ENJO Vorarlberg belegte beim Rollstuhlbasketballturnier in Uster den dritten Rang.

Die Vorarlberger reisten dabei mit Jürgen Egle, Mert Can, David Erne und Coach Franz Hagen in die Schweiz und wurden mit einer Spielerin von der Mannschaft der Swiss Ladies verstärkt. So war es der Ländle-Auswahl am Ende möglich doch mit fünf Akteuren aufs Feld zu rollen. Im Auftaktspiel gegen die Hausherren hatte das Team des RC ENJO Vorarlberg anfangs mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen und lag zur Halbzeit auch mit zwei Punkten zurück. Die Vorarlberger Rollis fanden aber immer besser ins Spiel, konnten die Partie noch drehen und siegten am Ende noch mit 27:22.