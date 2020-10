Stipendien an der HTL Dornbirn

Gleich mehrere Schüler wurden ausgezeichnet.

In Vorarlberg gibt es immer noch ungefähr 180 Unternehmen, welche der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie Stickerei zugeordnet werden können. Diese bieten sämtliche textile Kompetenzen und Technologien entlang der Wertschöpfungskette an.

Auch für das Sommersemester 2020 wurden rückwirkend wieder Stipendien in der Höhe von je 400 Euro vergeben und zwar an Florian Klien, Elias Purin und Philipp Schiemer aus dem 2. Jahrgang Produktmanagement und FutureTecs, an Teresa Halbeisen und Coco Thaler aus dem 3. Jahrgang Produktmanagement und FutureTecs und an Denise Hackler aus dem 5. Jahrgang Textilchemie.