Stinkefinger-Duell wird zum viralen Hit

So streiten echte Männer: ihre Waffen sind ihre Hände, um genau zu sein ihre ausgestreckten Mittelfinger. Das Video wurde im Netz zum viralen Hit.

Schlacht der Stinkefinger

Auf offener Straße liefern sich zwei junge Männer in New York einen erbitterten Kampf. Anstatt handgreiflich zu werden, schlagen sich die Männer gegenseitig mit ihren Stinkefingern in die Flucht. Doch jeder der beiden möchte das letzte Wort haben bzw. den letzten Finger zeigen und so müssen die Autofahrer ganz einfach Nachsicht haben.