Stimmungsvolles Sportfest für Jung und Alt

Die 9. Ping Pong Raser WM ist Geschichte.

Vor allem in Sachen „Nachwuchs-Akteuren“ freute man sich über regen Andrang. Neben altbekannten Teams, gab es eine Vielzahl an „frischen Ping-Pong-Talenten“, die auch gleich auf dem Siegerpodest anschreiben konnten.

Das ganz junge Team „Elite Finnland“ holte sich überraschend – nach kurzfristiger Anmeldung – den zweiten Platz beim Turnier. Auf dem Thron rangierten am Ende aber (noch) die sogenannten „Alteingesessenen“. Dynamo Buschenschank sicherte sich erneut den begehrten Oberschorbach-Titel und damit dürfen sich die Vertreter der Marshall Inseln fünffacher Weltmeister nennen. Die letzten Weltmeister von 2019, das Team des TC Lustenau aus Australien, belegte am Ende den dritten Rang.

Auch in Sachen Originalität der Kostüme wurde ein Sieger prämiert. Hier durfte das Team „Minizirkus Mikronesien“ über eine Auszeichnung jubeln. Und was die Pokale in diesem Jahr anging, standen die Zeichen ebenfalls ganz auf originell. Die Sieger-Trophäen wurden heuer erstmals von der Lebenshilfe entworfen und fanden großen Anklang. Mit von der Partie war eine Abordnung der Lebenshilfe auch bei der Außendekoration und schließlich noch mit einem Team am „Mohrentischtennistisch“, an dem man umjubelte Premiere feierte.