Stimmungsvoller Weihnachtsbasar der SPÖ-Frauen Bludenz

Der vor kurzem abgehaltene Weihnachtsbasar der SPÖ-Frauen mit Erika Pichler als unermüdliche Spitze erwies sich als echter Anziehungspunkt für viele Besucher:innen aus nah und fern.

Mit wunderbaren selbstgemachten Dingen, von gesunden Zirbenkissen über schöne Gestecke,Schürzen, Marmeladen, Engel, Kerzen und Adventskränzen bis hin zu gestrickten Socken und Mützen war der Basar eine echte Fundgrube für persönliche nette Geschenke. An beiden Tagen drückte sich eine große Schar an interessierten Personen die Türklinke in den Räumlichkeiten der Pulverturmpassage in die Hand.