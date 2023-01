Stimmungsvoller Ausklang für den Chor Joy

Der Hohenemser Chor ließ das Jahr musikalisch ausklingen.

Hohenems. Wie könnte ein Chor das Jahr besser beenden als mit ganz viel Musik und besinnlichen Klängen. So geschehen kürzlich in der Wildhütte Rheinauen. Der Hohenemser Chor Joy blickte auf ein aufregendes Jahr und vor allem eine intensive Adventzeit mit zahlreichen Auftritten zurück und lud alle Mitglieder zu einer Abschlussfeier. Neben gemeinsamem Musizieren, zeigte auch Tenor Fabian Waibel, dass er nicht nur ein guter Sänger und Solist ist, sondern zudem ein begnadeter Gitarrenspieler und sorgte für Stimmung in der gemütlichen Hütte. Bei feinem Essen, Gesang und anregenden Gesprächen ließen die Mitglieder einen gelungenen Abend ausklingen und blicken voller Vorfreude auf das musikalische Jahr 2023. (cth)