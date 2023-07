Stimmungsvoller Auftakt für 100 Jahre-Fest

Die Gemeinde Gaschurn, ja der ganze Bezirk Bludenz lässt drei Tage lang, vom Freitag, dem 21. Juli bis Sonntag, dem 23. Juli die Feuerwehr Gaschurn hochleben.

Der Besucherzustrom am Freitagabend übertraf alle Erwartungen bei Weitem. Zum Fassanstich fanden sich der Gaschurner Bürgermeister Daniel Sandrell, der Kommandant der jubilierenden Feuerwehr Gaschurn, Philipp Bergauer und der Geschäftsführer der Brauerei Fohrenburg, Wolfgang Sila auf der Festbühne ein. Herbert Kofler und Kurt Essig verteilten das Bier an das Publikum. Weiter ging es anschließend mit der Musikformation “Die Draufgänger”. In der Bar sorgte DJ Hasamohr für Party. Erlesene Weine gab es in der Weinlaube.

Elf Stunden nach der Eröffnung der Nassleistungsbewerbe am Samstag – Sicherheitslandesrat Christian Gantner wird sich unter die Zuschauer mischen – lädt die Feuerwehr Gaschurn um 18:30 Uhr zur Preisverteilung. Party steht ab 20 Uhr auf dem Programm: im Zelt mit den Saubartln, in der Bar mit DJ Hasamohr. Der Festsonntag wird mit der Messfeier um 10 Uhr eröffnet, ehe die Bürgermusik Gaschurn-Partenen ab 11 Uhr zum Frühschoppen aufspielt. Die Aufstellung zum Festumzug mit 35 Gruppen im Gemeindezentrum beginnt um 13 Uhr, ab dem ehemaligen Turm-Stöbli taleinwärts. “Der Umzug startet um 13:45 Uhrt. Alle Gruppen treten im Zelt ab. Die Fähneriche warten mit der Fahne links und rechts vor dem Zelt und marschieren in der Umzugsreihenfolge beim Fahneneinmarsch ins Zelt”, informiert die Feuerwehr Gaschurn. Den anschließenden Festausklang übernimmt die Musikgruppe Volksbeat. Die Verlosung der Tombola findet um 18 Uhr statt. Party in der Bar mit DJ Hasamohr erwartet die Besucher auch am dritten und zugleich letzten Veranstaltungstag und die Weinlaube lockt einmal mehr mit erlesenen Weinen. Eisliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten.