Stimmungsvoller Adventzauber in den Caritas Werkstätten

Geschäftiges Treiben und weihnachtliche Vorfreude herrscht bereits in den Caritas Werkstätten in Bludenz und Schruns.

Das Sprungbrett-Lädele in der Bludenzer Sturnengasse lädt vor Weihnachten zu drei ganz besonderen Veranstaltungen ein. Am Freitag, 30. November und am Freitag 14. Dezember sind Kinder jeweils von 14 bis 16 Uhr zum Basteln weihnachtlicher Tischsets, Stofftaschen und Karten eingeladen. Für Eltern eine willkommene Gelegenheit, ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen und ihre Kinder gut versorgt zu wissen. Ein besonderes Highlight wird auch der Adventhock mit Konzert, Weihnachtsgeschichte und Kreativwerkstatt mit Musiker Konrad Böhnig am Freitag, 7. Dezember von 14 – 18 Uhr.

Auch die Werkstätte in Schruns hat mit dem Weihnachtsverkauf in der Batloggstraße 97 begonnen. Von Montag bis Freitag bis 21. Dezember (9 – 15 Uhr) können hier die selbst gemachten Weihnachtsartikel erworben werden. Zusätzlich bietet die Werkstätte Montafon am Bura-Adventmarkt in St. Gallenkirch (Samstag, 1. Dezember) besondere handgefertigte Advent- und Weihnachtsprodukte sowie Geschenke und Karten. Am Silbriga Sonntig Markt in Schruns (Sonntag, 16. Dezember) werden die BesucherInnen beim Stand der Werkstätte mit Raclette-Brot und Getränken verwöhnt.