Stimmungsvoller Adventnachmittag

STALLEHR Auch heuer organisierte der Chor Sing-in`-Bings wieder einen besinnlichen Adventnachmittag im Davennasaal.

Am ersten Adventsonntag lud Sing-in`-Bings zu einem abwechslungsreichen Adventnachmittag in den Davennasaal ein und die Besucher kamen in großer Zahl. Neben den Köstlichkeiten aus der Küche und vom Kuchenbuffet wurden die Besucher mit Beiträgen der verschiedenen Gruppen verwöhnt. So konnten besinnliche Lieder von der Trachtensinggruppe Bürserberg und flotte englische Lieder vom Sunshine Chörle genossen werden. Sogar der veranstaltende Chor Sing-in`-Bings präsentierte einige Lieder zur Einstimmung. Mit der Hausmusik Huemer wurde die klassische Musik präsentiert und die Jungmusik der Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin spielte Adventstücke und eine „fetzige“ Zugabe. Zwischen den Musikbeiträgen las Renate Neve passende Texte und Gedichte. Für die Bühnenkoordination und die Programmansagen war Helmut Pohl zuständig. Weiters konnten die Gäste weihnachtliche Dekoartikel und Köstlichkeiten beim Naschmärktle im Foyer erwerben.