Stimmungsvolle Musik für Helden

Die Hatler Musig würdigt in ihrem diesjährigen Kirchenkonzert die Helden des Alltags.

Dornbirn. Die Musikgesellschaft Dornbirn Hatlerdorf veranstaltet heuer zum fünften Mal ihr Kirchenkonzert am 8. Dezember in der Pfarrkirche St. Leopold Hatlerdorf in Dornbirn. „Es ranken sich Geschichten, die man erzählt und niederschreibt, bis zwischen Märchen und Legenden eine Wahrheit bleibt. Nach und in dieser herausfordernden Zeit laden wir unter der musikalischen Leitung von Reinhard Wohlgenannt auf eine Reise in die Welt der Mythen und Legenden ein“, erklärt Michael Rüdisser, Obmann-Stellvertreter bei der Hatler Musig. Auf musikalische Weise werden beim Konzert sechs unterschiedliche Protagonisten durch den Abend führen.