Stimmungsvolle Klänge beim Adventblasen

Traditionell verbreitete auch dieses Jahr der Musikverein Concordia Weihnachtsstimmung mit ihren Instrumenten.

Lustenau Der Musikverein Concordia erfreut schon seit zehn Jahren in der Vorweihnachtszeit die Lustenauer Bevölkerung mit ihren stimmungsvollen Liedern. Auch in diesem Jahr waren die Adventbläser am Samstagnachmittag in der Gemeinde unterwegs. In zwei großen Gruppen mit jeweils circa 20 Bläsern brachten sie den Menschen an jeweils fünf unterschiedlichen Standorten eindrucksvoll ihre Musik näher. „Dieses Jahr mussten wir unser Konzept aufgrund von Corona verändern. Wir haben die Standorte vorab veröffentlicht und sind an den verschiedenen Punkten in Lustenau erschienen“, erklärt Obmann Martin Fetz. Die Zuhörer verfolgten die imposanten Klänge der großen Musikgruppe und erfreuten sich über die musikalischen Adventsgrüße.