Stimmungsvolle Illuminierung beim „Weihnachtsmarkt“ auf dem neuen Dorfplatz

Lochau. Im Rahmen eines prächtigen Weihnachtsmarktes auf dem neuen Dorfplatz vor dem Gemeindehaus eröffnete Bürgermeister Michael Simma mit der traditionellen Entzündung der Weihnachtsbeleuchtung den diesjährigen „Lochauer Adventzauber“.

Mit diesem Weihnachtsmarkt und der Illuminierung startete die Bodenseegemeinde wieder stimmungsvoll in die Adventzeit. Weitere besondere Highlights sind das festliche blasmusikalische „Konzert zur Adventzeit“ des Musikvereines in der Pfarrkirche am Donnerstag, 13. Dezember um 19 Uhr, sowie der wunderbare „Schloss Hofener Advent“ im Wolf-Dietrich-Saal im Lochauer Schloss am Sonntag, 16. Dezember um 11 Uhr und um 17 Uhr.