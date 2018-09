Stimmgewalt am Kirchplatz

Mit unvergleichlicher Stimme zog Alex Sutter das Publikum am Kirchplatz in ihren Bann.

Lustenau. Den vorletzten Auftritt auf der Sommer.Lust Bühne war Alex Sutter & Band vorbehalten, die am letzten Freitagabend mit fulminanten Tönen die Fans am Platz begeisterten.

Mit unterschiedlichsten Projekten hat Alex Sutter in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Unzählige Songs entsprangen ihrer Feder, die sie nun mit ihrer Band stimmgewaltig umsetzt. Gemeinsam mit Saxofonist Cenk Dogan, Bassist Rolf Aberer, Heli Luger an der E-Gitarre und Marvin Studer an den Drums, versetzte Alex Sutter die Gäste am Kirchplatz in Begeisterung. Rock, Funk, Soul und Blues, die Sängerin interpretierte eigene und alt bekannte Songs in ihrer ganz unvergleichlichen Weise.