Stimmen im Advent

Die Pfarre Bruder Klaus lädt zum großen Benefizkonzert und Adventbasar.

Dornbirn. Kommendes Wochenende wird Weihnachten in der Pfarre Bruder Klaus im Schoren gelebt. Die fleißigen Frauen der Pfarre befinden sich aktuell im Endspurt in Sachen Vorbereitung für den diesjährigen Missionsbasar, der am Freitag, 3. Dezember von 9.30 bis 16 Uhr im Pfarrsaal Bruder Klaus wieder Adventkränze, Weihnachtskekse, Liköre, Marmeladen, Eingemachtes und allerlei Selbstgemachtes für die Besucherinnen und Besucher bereithält. Bei einem feinen Mittagessen oder bei Kuchen und Kaffee kann man sich stärken und plaudern und das alles für den guten Zweck. Der gesamte Erlös kommt heuer dem Projekt „Stunde des Herzens” und Schwester Servita in Äthiopien zu Gute.