Stimme der Jugendlichen

GF Thomas Dietrich über die Ergebnisse der Koje-Umfrage zum Thema "Jugend und Corona".

Ergebnisse der Umfrage im Überblick

Doch welches sind die größten Sorgen der Jugend in Zeiten von Corona? „Die Hauptanliegen der jungen Menschen sind ihre Ausbildung und ihre Sozialkontakte. Sie machen sich aber auch viele Gedanken zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen und nicht zuletzt über die Corona-Pandemie selbst: Wie lange geht es noch? Was kommt da noch auf uns zu?“ Die Jugendlichen fordern, in gesellschaftliche Prozesse eingebunden zu werden – auch in Krisenzeiten. Das verdeutlicht auch ein Blick in die von der Koje zum Thema veröffentlichten Broschüre, in der die Antworten der Jugendlichen nachzulesen sind: „Hoffentlich ist diese Umfrage nicht nur ein sinnloses Datensammeln, sondern eine Chance für die Jugend!“ Um dem Hilfeschrei der Jugendlichen nachzukommen, bedarf es laut Dietrich besonderen „Fokus auf die nächste(n) Generation(en)! Es braucht gute Angebote in der Jugendarbeit. Außerdem müssen junge Menschen bei Entscheidungen eingebunden und berücksichtigt werden. Ressourcen in die Jugend zu geben, ist eine sehr lohnende Investition!“ Dabei hat sich die Arbeit mit Jugendlichen in Zeiten von Corona stark verändert. Der Koje-Geschäftsführer beschreibt diesen Wandel als „Innovationsturbo, denn es war und ist eine große Herausforderung trotz physischer Distanz in enger Verbindung zu bleiben. Da sind viele digitale Angebote entstanden und es wurden kreative Möglichkeiten gefunden, um sich – vor allem im Freien – sicher begegnen zu können.“