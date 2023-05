Stilles Örtchen sorgt für Unruhe

Aufgrund eines WC-Häuschen verließ die Fraktion „Wir für Weiler“ geschlossen die jüngste Gemeindevertretersitzung.

Im Gemeindevorstand wurde bereits im Vorfeld der Beschluss gefasst, keine WC-Anlage auf dem Ratz-Fatz Spielplatz zu errichten. Neben der Problematik, dass solche Einrichtungen auch immer wieder Treffpunkte sind, an denen Suchtmittel ausgetauscht oder auch Abfall zurückgelassen wird, führt der Bürgermeister auch den Grund über die Betreuung für diese Entscheidung an. „Die hygienische und desinfizierende Sauberhaltung ist schwierig und sehr aufwendig. Dazu müsste das WC kontrolliert und es müsste sichergestellt werden, außerhalb der gewünschten Nutzungszeiten das WC versperrt ist. Dies kann auch durch ein elektronisches System nicht gewährleistet werden“, so Summer. Neben einer angespannten Finanzlage zeigt der Bürgermeister auch auf, dass in den letzten zwölf Jahren keine diesbezüglichen Beschwerden an die Gemeinde herangetragen wurden und sieht daher dieses Thema von der Oppositionsfraktion auch politisch motiviert, um Leistungen vorzeigen zu können. Das letzte Wort ist damit um ein stilles Örtchen am Spielplatz sicher noch nicht gesprochen. MIMA